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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق مميز .. ماكلارين 765LT تواجه فيراري SF90 سترادال|فيديو

سباق مميز .. ماكلارين
سباق مميز .. ماكلارين 765LT تواجه فيراري SF90 سترادال

يضم اسطول ماكلارين و فيراري باقة فريدة من الاصدارات القوية، والتي تتخذ ناحية التسارع والانطلاق سمة سائدة لها، ولكن عندما تجتمع تلك المحركات القوية تحت سباق واحد، فيبدو ان الامر سوف يحمل الكثير من عناصر القوة والتشويق.

حيث نشرت قناة Daniel Abt المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، لتظهر به كلا من النسختين ماكلارين 765LT وفيراري SF90 سترادال، وتعد هذه الاصدارت من اسرع السيارات المتواجدة على الساحة خلال الفترة الحالية، والتي تحمل الكثير من القدرات الفنية الفريدة، إلى جانب التصميم الخارجي المذهل الذي ينفرد بالجانب الرياضي.

الاداء الفني لوحوش السباق ماكلارين 765LT و فيراري SF90 سترادال

 

حصلت السيارة ماكلارين 765LT على محرك قوي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 755 حصانا، بينما تتمتع منافستها فيراري SF90 سترادال بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 4000 سي سي تيربو، مدعوم بـ 3 محركات كهربائية قادة على على انتاج قوة اجمالية تبلغ 986 حصانا.

جاءت مجريات الانطلاقة الأولى لصالح سيارة ماكلارين بعد أن وصلت من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 3.56 ثانية، لتصل بعد ذلك لمسافة الربع ميل والتي تبلغ 400 متر في مدة زمنية قدرها 10.63 ثانية، على عكس فيراري SF90 سترادال والتي قطعت نفس المسافة ولكن في مدة زمنية استغرقت 10.83 ثانية.

ويبدو أن قائد فيراري تدارك الموقف في الانطلاقة الثانية ليحقق الفوز على ماكلارين، بعد أن قطع مسافة الربع ميل خلال 9.95 ثانية، مع انطلاقة جيدة من 0 إلى 100 كم في غضون 2.8 ثانية فقط، لتواصل تعزيز القوة في السباق الثالث وتقطع مسافة الـ 400 متر خلال 9.67 ثانية فقط.

ماكلارين فيراري قناة Daniel Abt ماكلارين 765LT و فيراري SF90 سترادال ماكلارين 765LT فيراري SF90

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