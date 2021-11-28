من عائلة GV70.. جينسيس تكشف النقاب عن ستيشن واجن | صور

تواصل شركة جينسيس الكورية الجنوبية تألقها داخل السوق العالمي للسيارات، عبر عدة إصدارات قوية ومتنوعة، وآخرها النسخة G70، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، إلى جانب أحدث إصدارتها من نفس الفئة، والتي كشفت عنه مؤخرًا، ولكن من طراز ستيشن واجن.

القدرات الفنية للسيارة جينسيس ستيشن واجن GV70

تنطلق السيارة جينسيس ستيشن واجن GV70 داخل السوق الاوروبي عبر محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 197 و 245 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر قادر على انتاج قوة 200 حصانا "ديزل" بسعة 2200 سي سي، وتتصل جميع المحركات بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

تصميم وتجهيزات السيارة جينسيس ستيشن واجن GV70

جاءت السيارة جينسيس ستيشن واجن GV70 بنسبة طول كلي بلغت 4.69 متر، وبعرض يقدر بـ 1.85 متر، و 1.40 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.84 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق وباطلالة خماسية الاضلاع، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تتميز بلمسات خارجية ذات موجات بازة وغائرة تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع جزء خلفي مرتفع يحمل مفهوم ستيشن واجن ، إلى جانب سويلر رياضي مدبب، وزعفة القرش الخلفية.

ودعمت السيارة جينسيس ستيشن واجن GV70 من الداخل بمقود حركة متعدد الوظائف، وقمرة قيادة كلاسيكية تضم مقاعد من الجلد الفاخر، مع شاشاتين الاولى تتوسط المقصورة وهي تستخدم في عرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة مع دعم الطبيقات الحديثة مع نظام التحكم في المناخ بطريقة منفصلة، بينما تتواجد الثانية خلف عجل القيادة والتي تساعد قائد المركبة على قراءة البيانات وللتحكم.