عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من عائلة GV70.. جينسيس تكشف النقاب عن ستيشن واجن | صور

من عائلة  GV70 .. جينسيس
من عائلة  GV70 .. جينسيس تكشف النقاب عن ستيشن واجن

تواصل شركة جينسيس الكورية الجنوبية تألقها داخل السوق العالمي للسيارات، عبر عدة إصدارات قوية ومتنوعة، وآخرها النسخة G70، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، إلى جانب أحدث إصدارتها من نفس الفئة، والتي كشفت عنه مؤخرًا، ولكن من طراز ستيشن واجن.

القدرات الفنية للسيارة جينسيس ستيشن واجن  GV70

 

تنطلق السيارة جينسيس ستيشن واجن  GV70 داخل السوق الاوروبي عبر محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 197 و 245 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر قادر على انتاج قوة 200 حصانا "ديزل" بسعة 2200 سي سي، وتتصل جميع المحركات بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

تصميم وتجهيزات السيارة جينسيس ستيشن واجن  GV70

 

جاءت السيارة جينسيس ستيشن واجن  GV70 بنسبة طول كلي بلغت 4.69 متر، وبعرض يقدر بـ 1.85 متر، و 1.40 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.84 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق وباطلالة خماسية الاضلاع، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تتميز بلمسات خارجية ذات موجات بازة وغائرة تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع جزء خلفي مرتفع يحمل مفهوم ستيشن واجن ، إلى جانب سويلر رياضي مدبب، وزعفة القرش الخلفية.

ودعمت السيارة جينسيس ستيشن واجن  GV70 من الداخل بمقود حركة متعدد الوظائف، وقمرة قيادة كلاسيكية تضم مقاعد من الجلد الفاخر، مع شاشاتين الاولى تتوسط المقصورة وهي تستخدم في عرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة مع دعم الطبيقات الحديثة مع نظام التحكم في المناخ بطريقة منفصلة، بينما تتواجد الثانية خلف عجل القيادة والتي تساعد قائد المركبة على قراءة البيانات وللتحكم.

جينسيس النسخة G70 G70 فئة السيدان طراز ستيشن واجن ستيشن واجن

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يبعث برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ميدو يقلد رقصة بيرسى تاو .. فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

أسرع دعاء لقضاء الحاجة .. ردده بعد ركعتي الفجر

رئيس رابطة الأندية المحترفة: نسعى لزيادة أعداد الجماهير في الدوري المصري

اكتشفت خطوط في جسم زوجتي بعد الزواج فطلقتها فما الحكم..مبروك عطية يسخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ