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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة المنتخب تصل مطار الدوحة للمشاركة في منافسات كأس العرب.. صور

طائرة المنتخب تصل
طائرة المنتخب تصل مطار الدوحة للمشاركة في منافسات كأس العرب

وصلت رحلة مصرللطيران، التي تقل بعثة منتخب مصر إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتي الـ18 من ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخب.

أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS3040 من مطار القاهرة الدولي، بأحدث طائرات الشركة من طراز الايرباص A320Neo المزود بكافة وسائل الراحة والرفاهية لنقل بعثة منتخب مصر علي متن طائرة خاصة إلى مطار الدوحة بقطر.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى اول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة، وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران بطولة كأس العرب العاصمة القطرية الدوحة منتخب السودان القاهرة الدولي

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