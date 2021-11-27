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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تعرضت الإسكندرية خلال موجة عدم الاستقرار لقنبلة مطر.. حقيقة ظاهرة الودق

ظاهرة الودق
ظاهرة الودق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عن ظاهرة غريبة حدثت بالاسكندرية أثناء حالة عدم الاستقرار التى مرت بها وهى سقوط كمية من المياة دفعة واحدة من السحب العملاقة التي تكونت هناك وهى ليست  كالامطار  المتعارف عليها وتسائل الجميع عن هذه الظاهرة.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة تعرف بظاهرة الودق، وهي ظاهرة نادرا ما تحدث ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

ويمكن تعريف ظاهرة الودق، بأنها ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة  (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ) وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة، وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الإنفجار الصغير). 

ظاهرة الودق

قالت هيئة الأرصاد، إن التفسير العلمى لهذه الظاهرة، أنها مع تتطور السحب الرعدية بيحدث تعليق او حمل لقطرات الماء او البرد  المتواجدة داخل السحابة خلال التيارات الهوائية الصاعدة وفى بعض الأحيان يكون التيار الصاعد قوى جدا لدرجة انه يحمل كميات كبيرة من القطرات والبرد ويوصلها الى الأجزاء العلوية للسحابة الرعدية ويحدث لتيار الصاعد تبريد فجأة وعندما يبرد يحدث له أنهيار وسقوط لأسفل باتجاه الأرض، حيث ان الهواء البارد كثافته كبيرة فيصبح ثقيل لذا يبدأ بالأنهيار والسقوط '.

وتابعت هيئة الأرصاد: "لو حدثت العملية بسرعة كافية وعلى مساحة كبيرة بما يكفى فسنحصل على عمود كبير من الهواء البارد يسقط الى الأسفل بإتجاه الأرض بسرعة وينتشر على الأرض بقوة كبيرة ويحدث كأنفجار صغير" .

ويمكن أن تصل سرعة الرياح المتولدة الى ٢٧٠كم/الساعة وقد يجلب الأندفاع الصغير أيضا مطرا معه وغالبا يطلق عليه قنبلة المطر وهذا ما شهدناه .

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا الانفجار الصغير (ميكروبريست) يمكن أن يلحق الضرر بالأشخاص والمبانى الا ان معظم الأضرار  التى تسبب بها كان وقعها اكثر على الطائرات.

ظاهرة الودق 
ظاهرة الودق هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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