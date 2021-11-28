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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: هذا ما سنفعله مع إيران حال استغلت المحادثات النووية

صدى البلد

رجح المبعوث الأمريكي الخاص لـ إيران روبرت مالي، اليوم الأحد، استخدام واشنطن للضغط على إيران في استخدمت طهران المحادثات النووية لتسريع برنامجها.

وجاء تصريح المبعوث الامريكي بعد أيام من تلويح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن باستخدام القوة العسكرية في حال أقدمت على محاولة تطوير سلاح نووي.

وقال المبعوث الأمريكي روبرت مالي في تصريحات لـ"بي بي سي"، إن واشنطن ترجح الضغط على إيران إذا استخدمت المحادثات لتسريع برنامجها النووي.

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وأضاف أنه "من المرجح أن نضغط مع شركائنا على إيران إذا استغلت محادثات فيينا".

وتابع:"إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال الوقت لتعزيز قوتها فلن ينجح ذلك".

وأكمل:"سنبذل نحن وشركاؤنا كل جهد لضمان عدم استغلال إيران للمحادثات".

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