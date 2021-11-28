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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

دب
دب

بعض الحيوانات رائعة ومخيفة في نفس الوقت، مثل هذا الدب المتوحش الذي أذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روضته امرأة أمريكية على إطاعتها وإغلاق باب المنزل.

أذهل مقطع فيديو لامرأة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية تطلب من دب متوحش أن يغلق بابها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الصعب السيطرة على دب مفترس وإجباره على فعل أي شيء ماعدا أن يلتهمك حيًا.

وفقًا لمجلة Newsweek، يمكن سماع المرأة والتي تبين أنها «سوزان كيهو» ناشطة حقوق الدببة، وهي تطلب من الدب المفترس بأدب إغلاق بابها مع اقتراب الرياح الباردة.

عند مشاركة الفيديو على YouTube، قالت: "الدببة أذكياء! تعلم هذا الدب كيفية إغلاق الباب الأمامي لمنزلي".

تفتح سوزان بابها للنظر إلى الخارج من أجل التحقق مما إذا كانت السماء تمطر أم لا، تتحرك الكاميرا أمام ليظهر دب أسود ضخم خارج الباب. 

يمكن سماعها وهي تقول: "آه، من لدينا هنا؟" "أيها السيد دب، من فضلك أغلق بابي؟" كررت الأمر عدة مرات حيث يقترب الدب من المدخل.

وبمجرد أن رددت: "أغلق الباب سيد دب"، يمكن رؤية الدب وهو يتبع تعليماته ويغلق الباب بفمه حتى أوصده تماما كما أمرت.

 

الدب دب متوحش دب مفترس ناشطة حقوق الدببة YouTube اخبار المنوعات أخبار الترفيه الأمريكي

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