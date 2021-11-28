لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

يسخر البعض من أصدقاء السوء بالأفاعي التي ترقص حول بعضها البعض، لكن الأمر لم يصبح محض خيال، فقد انتشر مقطع فيديو مذهل يوثق لحظة رقص اثنين من الثعابين تحت المطر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يوثق رقص اثنين من الثعابين الصفراء بين الأشجار تحت المطر، وكأن هناك أغنية تعمل في الخلفية لا يمكننا سماعها.

نشر نقطع الفيديو مقطع فيديو الرئيس التنفيذي لشركة Zoho «سريدهار فيمبو» ، حيث أكد أنه التقط بواسطة كاميرا موبايل فتاة تدعى AksUnik في تينكاسي بقرية تاميل نادو في الهند.

كتب فيمبو في تغريدته "رقصة الأفعى المذهلة التي حدثت اليوم أثناء هطول الأمطار الغزيرة هنا في تينكاسي.. شكرًا لـAksUnik التي التقطت المقطع على هاتفها أثناء خروجها للمشي".

ترك مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ذهول من حقيقة وجود رقصة للثعابين فيما بينهم وبين بعضهم، وأن بإمكاننا رؤيتها الآن بفضل هذا المقطع.

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