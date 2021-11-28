هل ينتقم من الأهلي أم يصبح عقدة.. بالميراس يكمل عقد المتأهلين إلى مونديال الأندية

أكمل فريق بالميراس البرازيلي عقد الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الإمارات في العام المقبل.

وفاز بالميراس على فلامنجو بهدفين لهدف، ، ليتوج بلقب كأس أمريكا الجنوبية بعد مباراة ماراثونية امتدت ما يزيد عن ساعتين.

وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999، وأحرز لقبه الثاني في يناير كانون الثاني من العام الجاري.

وتشارك 7 أندية في النسخة القادمة للمونديال وهي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ويشارك أيضا الأهلي المصري بطل أفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف وأوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

الانتقام من الأهلي

ويسعي بالميراس للانتقام من الأهلي بعدما حرمه المارد الأحمر من تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز عليه بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وستجرى قرعة البطولة يوم الاثنين المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية، بينما ستنطلق البطولة في فبراير 2022 في الإمارات.