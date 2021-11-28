السودان..أنباء عن تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية، بأن مجلس السيادة في السودان عين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة.

ونقلت الوكالة عن مصادر تأكيدها أن المدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.

وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك قرر، السبت، إعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك إن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

فيما أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.