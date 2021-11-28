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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يبعث برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صدى البلد

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا حادث منجم "ليستفياجنايا" بمقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا وسط روسيا، الذي أودى بحياة 52 شخصا.


وحسب "فاتيكان نيوز"، قال المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في بيان، إن أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، بعث برسالة نيابة عن البابا فرانسيس، إلى بوتين.

وجاء في الرسالة:"بالحزن العميق لدى علمه بالحادث المأساوي في منجم بسيبيريا، يعرب قداسة البابا فرنسيس عن تعازيه لكم وللشعب الروسي، وهو يصلي من أجل كل من لقي حتفه والذين يبكون على فقدان أحبائهم، ويطلب القوة لجميع المصابين".

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وكانت  السلطات الروسية أعلنت يوم  نوفمبر مقتل 52 شخصا، بينهم 6 عناصر إنقاذ، جراء حادث في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

وقال نائب المدعي العام الروسي، دميتري ديميشين، إن الحادث نجم عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب عمال المنجم.

وكان في المنجم خلال وقوع الحادث 285 شخصا، وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.

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بابا الفاتيكان يبعث برسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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