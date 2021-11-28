دبلوماسي روسي: سنرد على الناتو إن حاول اختبار قوتنا الدفاعية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن روسيا سترد إن حاول أحد اختبار قوتها الدفاعية.

وقال أنطونوف لقناة "سولوفيف لايف" التي تُبث عبر "اليوتيوب": "هناك اقتراحات أنه يمكن أن يظهر في أوكرانيا مجموعة من المقاتلين الذين سيحاولون اختبار القوة الدفاعية الروسية، وهم على أمل أننا لن نرد وسنهاب الإمكانات التي يمتلكها حلف الناتو"، مضيفا "هذا وهم خطير للغاية"، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار أنطونوف إلى أن نطاق إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في ازدياد، مضيفا "إنهم طوال الوقت يقولون إن هذه الأسلحة دفاعية".

وأكد أنطونوف أن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تهديد عسكري محتمل لأوكرانيا يمكن أن تكون مرتبطة بمحاولات إخفاء الإخفاقات في سياسة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وتابع قائلا: "نحن منفتحون هنا ونتحدث باستمرار وفي وسائل الإعلام ونقول للخبراء الأمريكيين وللإدارة الأمريكية إن روسيا لن تهاجم أي أحد".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن قاذفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كيلومترا من الحدود الروسية، وهو أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.

ونفت موسكو مرارا، المزاعم المتعلقة بشأن خطط روسيا لغزو أوكرانيا، معتبرة أن تلك المزاعم يجرى استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

