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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غرقوها بالذهب.. حليمة بولند تثير الجدل بمصوغات ثمينة

صدى البلد

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الجدل مجددا بعد توثيقها لحظات ارتدائها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان.

وأثارت حليمة الجدل لحظة وصولها إلى السلطنة، قبل يومين، بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها في المطار، ما تسبب بتكدرها على حد قولها، رغم أنها حضرت للسلطنة لتشهد تكريمها.

إثر ذلك، أعلنت مطارات عمان في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن "التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات، وعلى أسس مهنية".

الإعلامية الكويتية حليمة بولند تقدم حفل "ايجى فاشون"

مشوارها 

قدمت الإعلامية عددًا كبيرًا من البرامج في عدد من القنوات الخليجية، ولكنها تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب ملابسها الجريئة، كما تعرضت حليمة بولند، لعدد من الانتقادات واتهمت بالإساءة للشعب السعودي، ولكنها حاولت الدفاع عن نفسها موضحة أنها لا يمكن أن تسيء للسعوديين.

حياتها الأسرية

تزوجت حليمة بولند عام 2012، وأنجبت طفلين، وأعلنت طلاقها بعد عدة سنوات، ثم فاجأت جمهورها بخطوبتها عام 2018 ولكنها لم تفصح عن اسمه.
 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

حليمة بولند القنوات الخليجية الاعلامية الكويتية حليمة بولند

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