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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة صفاء سلطان بجلطة في القدم.. ما هي أسبابها وأعراضها

صدى البلد

تعرضت النجمة السورية صفاء سلطان​ لوعكة صحية ؛ وتم نقلها إلى المستشفى ، وبعد إجراء  التحاليل ثبت اصابتها بجلطة دموية في القدم ".

الكثيرون لا يعرفون أسباب حدوث الجلطة وعادة ما تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة في الفخذ أو أسفل الساق ، ولكن يمكن أن تتطور  في مناطق أخرى من الجسم والأسماء الأخرى المرتبطة بهذه الحالة قد تشمل:

الجلطات الدموية
متلازمة ما بعد الجلطة
متلازمة ما بعد الالتهاب
 

أعراض تجلط الدم 


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تظهر أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة فقط في حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

وتشمل أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة الشائعة ما يلي:

تورم في قدمك أو كاحلك أو ساقك ، عادةً من جانب واحد
ألم مغص في ساقك المصابة يبدأ عادة في ربلة الساق
ألم شديد غير مبرر في قدمك وكاحلك
منطقة من الجلد تكون أكثر دفئًا من الجلد في المناطق المحيطة
يتحول لون الجلد فوق المنطقة المصابة إلى اللون الباهت أو المحمر أو المزرق ، حسب لون البشرة
قد لا يعاني الأشخاص المصابون بتجلط الدم بلون في الاطراف ولكن اعراض الجلطة هي 

ألم القدم
ألم الكتف
تورم في الأطراف 
لون البشرة أزرق أو أغمق
ضعف في القدم
قد لا يكتشف الأشخاص أنهم مصابون بجلطات الدم حتى يخضعوا للعلاج الطارئ للانسداد الرئوي (جلطة دموية في الرئة).

يمكن أن يحدث الانسداد الرئوي عندما تنتقل جلطة تجلط الأوردة العميقة من الذراع أو الساق إلى الرئة. عندما ينسد أحد الشرايين في الرئة ، فهذه حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طارئة.

 

الأسباب


يحدث تجلط الأوردة بسبب جلطة دموية  تسد الوريد ، ما يمنع الدم من الدورة الدموية بشكل صحيح في جسمك. قد يحدث التخثر لعدة أسباب. وتشمل هذه:

والإصابة يمكن أن تؤدي تلف جدار الأوعية الدموية إلى تضييق أو منع تدفق الدم. قد تتشكل جلطة دموية نتيجة لذلك.
و يمكن أن تتلف الأوعية الدموية أثناء الجراحة ، مما قد يؤدي إلى تكون جلطة دموية. الراحة في الفراش مع القليل من الحركة أو بدونها بعد الجراحة قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بجلطة دموية.


قلة الحركة أو الخمول  

عندما تجلس كثيرًا ، يمكن أن يتجمع الدم في ساقيك ، وخاصة الأجزاء السفلية منها. إذا كنت غير قادر على الحركة لفترات طويلة من الوقت ، فقد يتباطأ تدفق الدم في ساقيك  وقد تزيد بعض الأدوية من فرص تكوين جلطة في الدم.

 

علاج الجلطات 

الأدوية المسيلة للدم تزيد من صعوبة تجلط الدم. كما أنها تحافظ على الجلطات الموجودة صغيرة قدر الإمكان وتقلل من فرصة تطوير المزيد من الجلطات.

إذا لم تعمل مخففات الدم ، أو إذا كانت الإصابة بجلطات الأوردة العميقة شديدة ، فقد يستخدم طبيبك الأدوية الحالة للتخثر . قد يستفيد الأشخاص المصابون بجلطات الأوردة العميقة في الأطراف العلوية أيضًا من هذا الدواء.

تعمل الأدوية الحالة للخثرة عن طريق تفتيت الجلطات. سوف تتلقى هذه عن طريق الوريد (عن طريق الوريد).

الجوارب الضاغطة
إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فإن ارتداء الجوارب الضاغطة يمكن أن يمنع التورم وقد يقلل من فرص الإصابة بالجلطات.

تصل الجوارب الضاغطة إلى أسفل ركبتك مباشرة أو فوقها مباشرة. قد يوصي طبيبك بارتداء هذه الملابس كل يوم.

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