الصحة: تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ 10 آلاف مواطن بأسوان.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 10 آلاف مواطنً من خلال 13 قافلة طبية، نفذتهم وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل التابعة لوزارة الصحة والسكان تم تنفيذها بمشاركة 8 عيادات متنقلة، شملت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والنسا، والأسنان، والعظام، والأنف والأذن، والجراحة، والجلدية، والرمد، والصدر)،

وأشار "عبد الغفار" إلى تنفيذ أولى القوافل التابعة لوزارة الصحة بقرية غرب أسوان، والتي قدمت خدماتها لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 21 الماضي وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، والثانية بقرية غرب سهيل خلال يومي الأحد والإثنين 21 و22 نوفمبر، كما تم تنفيذ القافلة الثالثة بقرية الشهامة مركز ادفو غرب، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء 23 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتابع "عبد الغفار "أنه تم الكشف على ١٣٩١ حالة باطنة وصدر، و٦٣٤ حالة رمد، و٧٥٤ حالة طب أطفال، و٦٦٢ حالة أنف وأذن، و٥٦٢ حالة جراحة عامة وأسنان، و ٩٠٤ حالة عظام، و٢٨٣ حالة أمراض نساء وتوليد، و١٠٥١ حالة تخصص جلدية، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٧٥ حالة، وعمل أشعة لعدد ٦١ حالة، كما تم الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط لـ٥٧٣ حالة، لافتاً إلى وجود صيدلية ملحقة بكل قافلة يتوافر بها جميع الأدوية.

وأردف أنه تم تحويل ٢٧٥٤ حالة تحتاج إلى تخصصات دقيقة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة سواء التابعة للوزارة أو الجامعية، كما قدمت القوافل خدمات توعوية، حيث تم عقد ندوات لتوعية الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ١٢٤٦ مواطناً مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ولفت " عبدالغفار "إلى أن القوافل التابعة للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية شملت تخصصات (العظام، والنسا، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والمسالك البولية، والجلدية).

وقال إن القوافل الطبية التابع لمستشفيات جامعة اسوان قدمت خدماتها لأهالي قرى (عزبة النهضة ، والشلال، والكوبانية، وبلال قبلي، والعبابدة) من خلال ١٠ قوافل طبية، مؤكداً تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، فضلاً عن تحويل 112 حالة تتطلب إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جام

22e87197-33e0-4b43-a9f0-7cb3ef5a4e35

fb180dc9-4cce-47d8-86bc-c15a978abd19

90a7f6f4-2352-420d-9b6e-a315d555dbed

358cd9e4-251c-42df-ad4b-46544b6d40ec

94d1926d-6c47-4971-84a0-6804c97d3a05

ae474c89-e921-4509-8f50-5f4a1e15b350

3553e58e-55e3-4e42-9c63-b600ee1bbed3

12d9f588-b335-4233-b24a-dbd5790fd0a7

c93b62bb-8ac7-4256-982c-5c62cf1d627e

857c20c9-f36f-43b2-9ff3-d15a0b20d593 (1)

f8dcfbc3-b5b9-4c1e-988a-bbc8d3ffe6be