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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور أهل الفن والإعلام..بدء عرض فيلم من القاهرة بدار الأوبرا

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام علي حضور عرض فيلم من القاهرة والذى يعرض ضمن مسابقة آفاق عربية علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية  ، وأبرزهم المخرج الكبير خيرى بشارة والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج كريم العدل وريم العدل والإعلامية مني سلمان والفنان أمير المصرى ورزان جمال 

فيلم من القاهرة هو تسجيلي ومن إخراج هالة جلال ، ويعد الفيلم المصرى الوحيد المشارك في المسابقة 

وحرص رئيس المهرجان محمد حفظى علي تقديم مخرجة العمل ، مؤكدا أنه لا يحضر العروض الخاصه بمسابقة آفاق عربية ، الا علي المستوى الشخصي والفني يعتز بمخرجته هالة جلال ، الذى وتصفه بالمخرجة التي تصنع أفلاما صعبة .

تشهد فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 43 والتى تقام تحت رعاية وزارة الثقافة بدار الاوبرا المصرية عديد من عروض الأفلام والحلقات النقاشية والندوات. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الفعاليات لليوم الثانى من مهرجان القاهرة. 

حلقة نقاشية 

تعقد ندوة للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، السيناريست هاني سرحان، وذلك ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما وتقام الندوة تحت عنوان “مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية” ويديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، حيث يتولى مهمة مناقشة المتحدثين والحضور بهذه الحلقة، كما يتلقى بعض الأسئلة من الجمهور.

كما يعرض عدد من الأفلام فى مختلف المسابقات ولعل من ابرز هذه الافلام "من إخراج هالة جلال وتدور أحداثه حول فتاتين تعيشان في العاصمة وتعاني كل منهن من مشكلات المجتمع المصري مثل التحرش، والعنف وغيرهم

يعرض الفيلم ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في تمام الساعة 4 عصرًا في المسرح الصغير

كما يعرض فيلم "ذاكرة" وهو فيلم روائي تدور أحداثه حول فتاة تسافر لرؤية صديقتها التي تعمل عالمة آثار تدرس الرفات البشرية المكتشفة داخل نفق قيد الإنشاء، وتصادف هناك شخصًا يتشاركا الذكريات سويًا

الفيلم يعرض ضمن العروض الخاصة ويتم عرضه في تمام الساعة 9 مساءً في المسرح الكبير

وزارة الثقافة مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي مسرح مهرجان مي عمر

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