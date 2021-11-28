الروح الطفولية.. رامي رضوان يهنئ نيللي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنانة نيللي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر رامي رضوان صورة بصحبة نيللي، وعلق عليها كاتبًا: “القمر والجميلة صاحبة الروح الطفولية الشقية دايما ما شاء الله، تستحقين التكريم في مهرجان القاهرة لمشوارك الطويل والثري الذي امتعتينا به لسنوات، ولا المجهود الرهيب في الفوازير اللي ماكنش فيه حد بيفوتها كل رمضان".



وأكمل رامي رضوان: “الحقيقة اننا كلنا اتكرمنا برؤياكي لما طليتي علينا ونورتي مهرجان القاهرة بحضورك ورقيك وروحك الحلوة، اما النجم الكبير ا.سمير صبري..اللي مابيتأخرش عن أي حد من حبايبه..وحرصه رغم تعبه انه يتواجد في المهرجان عشان يقدم تكريم نيللي..فالحقيقة مش غريب عليه..ولا غريب عليه كمان حضوره القوي وبراعة حواره و انه يخرج الكلام بسلاسه من اللي قدامه”.

وخطفت النجمة الكبيرة نيللي الأنظار، لحظة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، في دورته الـ 43، ووجهت الشكر للجمهور بعد الوقوف لتحيتها بالتصفيق.

وقالت نيللي: لم أعتزل الفن، ولكنى أرفض ما يعرض عليّ من أعمال، وأكتفى بالمشاهدة لأعمال زميلاتي وزملائي.

وشارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).