لبلبة: أشكر مهرجان القاهرة السينمائي على تكريم بنت خالي نيللي.. فيديو

عبرت الفنانة " لبلبة " عن سعادتها بتكريم الفنانة " نيللي " ، قائلة : "أنا بشكر إدارة المهرجان على تكريم قريبتي العظيمة وبنت خالي اللي من دم واحد " .

وقالت الفنانة " لبلبة " ، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية " دي إم سي " من مقر المهرجان ، إنها سعيدة جدا بتكريم الفنانة نيللي والفنان كريم عبد العزيز ، متابعة : "عشرة طويلة وأول فيلم عمله وهو طفل كان معايا " .

وشهد اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ عدد من اللقطات والأحداث نرصدها من خلال هذا التقرير.

توافد عدد كبير من الجمهور على دار الأوبرا في فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمتابعة الأفلام المعروضة ضمن الفعاليات.



ورفعت أغلب افلام اليوم شعار كامل العدد فقد حرص النقاد والصحفيين والسينمائيين والجمهور على حضور اغلب افلام اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي.