نقترب من 100%.. الوزراء يكشف مدى التزام الموظفين بلقاح كورونا (فيديو)

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا تكون بعد ستة أشهر من تلقي آخر جرعة بلقاح كورونا.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد لقاح مخصص للجرعة الثالثة ويمكن مع أي نوع لقاح، لافتا إلى أننا اقتربنا من نسبة ١٠٠٪ من تلقي كل الموظفين في الحكومة تطعيم لقاح كورونا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمور تسير بدقة والتزام يصل لدرجة الكمال ونكاد نقترب من تطعيم الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة بلقاح كورونا بنسبة ١٠٠٪.