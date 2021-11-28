غير موجود بمصر .. مدير مستشفى عزل عن متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني ،علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"،مؤكدا أنه لا توجد اي حالات من المتحور الجديد في مصر .

شدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ،والتي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية ،مشيرا الي أن المتوقع حدوث تحورات لفيروس كورونا ، مؤكدا ان المتحور الجديد رصد في جميع ولايات جنوب أفريقيا .

وأوضح الدكتور أسامة أشرف ، إنه يتم الآن دراسة المتحور الجديد وقدرتة علي الانتشار ومدي قوته ومقاومته للقاحات .