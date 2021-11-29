علوم عين شمس تعقد ملتقى خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب.. 4 ديسمبر

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس ، ملتقي خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب "توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب " تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ،أد. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أد. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أد. محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية وبإشراف أ.د. أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع أ.د ريم الكباريتي مديرة ادارة الخريجين بالجامعة و قسم الرياضيات برئاسة ا.د عصام احمد الصعيدى .

يعقد الملتقي يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2O2l بقاعة سيمنار في الكلية الساعة 12 ظهرا، وذلك تحت إشراف شعبة علوم الحاسب ممثلة فى كل من، د.محمد بهيج مسئول تخصص علوم الحاسب و د. ضياء ابراهيم نصر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ويضم الملتقى خريجي قسم الرياضيات تخصص علوم الحاسب ممن شغلوا مناصب بارزة في كبري شركات صناعة البرمجيات ، ويمكن المشاركة لطلاب وخريجي قسم الرياضيات بالكلية.