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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية: نحتاج إلى سياسات واضحة للتعامل مع تحديات التوسع في زراعة البنجر

التوسع فى زراعة البنجر
التوسع فى زراعة البنجر

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث في المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد أي داعي للجدل، بشأن الاعتماد على بنجر السكر أم قصب السكر، في تصنيع السكر فى مصر.

وأوضحت، في بيان، أن الأمر محسوم اقتصاديا لصالح البنجر؛ لما يتمتع به من مزايا مع ضرورة تبنى سياسات للتعامل مع تحديات التوسع فى زراعته، ولكن يظل الاحتفاظ بالمساحات المنزرعة بقصب السكر، ضرورة استراتيجية واجتماعية، ويمكن أن يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية؛ من خلال الاستغلال الكامل لكل الصناعات التكاملية، خاصة صناعة الورق، التى ترتبط بتصنيع قصب السكر على غرار ما تقوم به الدول الأخرى، مما يحدث تأثيرات مضاعفا على الاقتصاد القومى وزيادة الدخول وخلق فرص العمل، وتحديدا فى الصعيد بالإضافة لتقليل الواردات.

ودعت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث ب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى عدم تدخل الدولة فى عملية تسعير المنتجات لأنه يخل بسلسلة القيمة، مطالبة بضرورة التوسع فى سياسة إعلان تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة على غرار ما نفذته الحكومة بالنسبة لتسعير القمح قبل زراعة الموسم الجديد، وهو ما يحقق وضوح الرؤية.

السكر أم البنجر 

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية موسعة عبر الإنترنت عقدها عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، بعنوان: "قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة"، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال الزراعة وصناعة السكر والصناعات التكاملية.

المصرى للدراسات الاقتصادية البنجر تسعير المنتجات قصب السكر السكر

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