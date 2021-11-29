هذا النادي قادر على تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية حال الانتقال إليه

علق أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، ، على موقف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من جائزة الكرة الذهبية 2021.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامجه "ريمونتادا": "تتردد شائعات بشأن حصول محمد صلاح على المركز الرابع في جائزة البالون دور بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رنالدو وكريم بنزيما".

وأضاف: "إذا احتل محمد صلاح المركز رابع فهذا سيعتبر إنجاز جيدا، وإذا أراد الفوز بجائزة الكرة الذهبية فعليه أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، لأن رئيسه ناصر الخليفي سيصنع الفارق".

وأردف: "في وقت من الأوقات كان فلورنتينو بيريز وريال مدريد لديهما الكلمة العليا في اختيار اللاعب الذي سيحصل على جائزة البالون دور وذا بيست".

واختتم: "محمد صلاح سيكون لديه فرصة أكبر للحصول على جائزة البالون دور في باريس سان جيرمان أكبر من برشلونة أو ريال مدريد".