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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن وصول درجات الحرارة إلى الصفر

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد، عقيل العقيل، أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر بعدة مناطق بالمملكة الأربعاء المقبل.

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وقال العقيل في تصريحات لفضائية الإخبارية السعودية: "ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة".

وأضاف: "بداية من 1 شهر ديسمبر يدخل فصل الشتاء عند علماء الأرصاد، وعند 21 من الشهر نفسه يدخل فصل الشتاء فلكيا، حيث تعد هذه أول موجات البرد لفصل الشتاء".

وتابع: "تتأثر المملكة بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة، والجدير بالذكر أن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن، فلذلك من المتوقع أن تنشأ بعض الرمال والعواصف الرملية خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة".

 

درجات الحرارة المركز الوطني السعودي للأرصاد درجات الحرارة السعودية الشرقية

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