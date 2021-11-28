السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بمتحور أوميكرون في المملكة

أكدت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.

ودعا الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي للهيئة خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية واستكمال جرعات لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عودة نشاط كورونا جاء لعدم وصول بعض الدول لنسب عالية من التحصين باللقاح.

كما أعلنت الصحة السعودية أن 47 مليون جرعة لقاح جرى إعطاؤها في المملكة حتى الآن، مؤكدة أن المملكة تمر باستقرار في منحنيات إصابات كورونا.

وأوضحت أن اللقاحات هي أحد أهم الأساليب للحماية من المتحورات الجديدة لكورونا.

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنجولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر والمغادرة إليها.

كما تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

كما سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.