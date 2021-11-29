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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول صورة في العالم لـ المتحور الجديد "أوميكرون" |شاهد

المتحور الجديد أوميكرون
المتحور الجديد أوميكرون

أعلنتا شركتا الأدوية فايزر، وبيونتيك جمعهم لمعلومات حول المتحور الجديد "أوميكرون"، لبحث إمكانية تعديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وقام علماء ايطاليون بتقديم لأول مرة صورة عن المتحور "أوميكرون" الجديد، وهذه الصورة تُظهر بروتينات جميع المتحورات سواء دلتا أو أوميكرون.


حيث يتم تمييز المناطق الأكثر تغييراً باللون الأحمر، علماً بأن المتحور "أوميكرون" يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور "دلتا"، حيث تتركز  في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية.
وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن الأبحاث القادمة ستكشف ما إن كان المتحور أكثر خطورة أم لا، مقارنة بسابقيه من المتحورات.

المتحور الجديد أوميكرون فايزر بيونتيك فيروس كورونا اللقاحات المضادة

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