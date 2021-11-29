تعلن مساء اليوم الإثنين مجلة فرانس فوتبول عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها الخامسة والستين، حيث تكرم أفضل اللاعبين في العالم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

موعد حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لإعلان أفضل لاعب في العالم.. وٱلية التصويت

ينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، اليوم، الإثنين 29 يونيو عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والذي سيتم فيه تسليم الجائزة لأفضل لاعب بالعالم بداخل مدينة السحر والجمال باريس، على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور أساطير الكرة العالمية.

وعادت جائزة أفضل لاعب في العالم «بالون دور»، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد إلغائها العام الماضي 2020، جراء جائحة فيروس كورونا.

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطنى كبار لاعبي العالم من أجل نيل الكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب هى كالآتي:

1. العروض الفردية والجماعية خلال العام.

2. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف).

3. مسيرة اللاعب.

وجاءت آلية التصويت للفوز بالكرة الذهبية على النحو الآتي:

يقوم كل صحفي باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي.

يحصل صاحب المركز الخامس في الترتيب على نقطة، ثم نقطتين لصاحب المركز الرابع، وثلاث نقاط للثالث، وأربع نقاط للثاني، وست نقاط للأول.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2021 على النحو التالي:

1 ـ روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

2 ـ جورجينيو (تشيلسي).

3 ـ محمد صلاح (ليفربول).

4 ـ سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).

5 ـ روميلو لوكاكو (تشيلسي).

6 ـ ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

7 ـ برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

8 ـ بيدري (برشلونة).

9 ـ لوكا مودريتش (ريال مدريد).

10 ـ جورجيو كيلليني (يوفنتوس).

11 ـ ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).

12 ـ إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

13 ـ نجولو كانتي (تشيلسي).

14 ـ رياض محرز (مانشستر سيتي).

15 ـ ماسون ماونت (تشيلسي).

16 ـ رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

17 ـ هاري كين (توتنهام هوتسبير).

18 ـ نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

19 ـ كريم بنزيما (ريال مدريد).

20 ـ جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

21 ـ كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

22 ـ نيمار (باريس سان جيرمان).

23 ـ روبن دياز (مانشستر سيتي).

24 ـ لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

25 ـ سيمون كيير (ميلان).

26 ـ كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

27 ـ جيرارد مورينو (فياريال).

28 ـ فيل فودين (مانشستر سيتي).

29 ـ كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

30 ـ لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).