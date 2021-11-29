وفد سياحي من أمريكا وهولندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا ..صور

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولتي هولندا وامريكا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبني حسن الشروق، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ “البقيع الثاني " لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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