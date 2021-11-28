رئيس مدينة المنيا يتفقد مدينة الحرفيين ويشدد على سرعة سداد مستحقات الدولة

واصل الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا ،جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بقطاعاته المختلفة بمركز ومدينة المنيا. تنفيذا لتوجيهات المحافط اللواء أسامة القاضى بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة الأعمال التى تقوم بها الوحدات المحلية القروبه وباحياء المدينة لرفع كفاءة العمل بكافة الأقسام.

وتابع رئيس المدينة أعمال التجميل التى يقوم بها حى غرب المدينة باشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة ورمضان جمال رئيس الحى.

ووجه رئيس المركز بمواصلة العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال التجميل لإظهار جمال عروس الصعيد .

كما تفقد الدكتور محمد حلمى مدينة الحرفيين وقام بالمرور على عدد من ورش النجارة والحدادة ودهان سيارات وغيرها من الورش.

مؤكدا على أصحاب الورش بالالتزام بسداد مستحقات الدولة وعدم التقاعس وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية ووجه رئيس المركز رئيس القرية أشرف فرغلي بسرعة عمل حصر بالمنتفعين وموقفهم من سداد مستحقات الدولة للحفاظ على أموال الشعب.