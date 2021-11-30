بحضور وزيرة التجارة والصناعة.. محلية النواب تناقش وقف استيراد مكونات التوكتوك..اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.

يعقد الاجتماع بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ومساعد وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع و بحضور ممثلي عن الإدارات المختصة بوزارات الداخلية.

من ناحية اخرى تناقش لجنة التعليم اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن تطوير مناهج رياض الأطفال ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن العقد الذى تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين في المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.