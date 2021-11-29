مهرجان "شيماء ارجعي" يتصدر مواقع التواصل .. والجمهور: دي طلعت بطة

حقق كليب مهرجان شيماء ارجعي متخافيش على قناة منتج الأغنية «دنجوان برودكشن» بمنصة «يوتيوب» اكثرمن الـ600 ألف مشاهدة في 6 أيام فقط، وأصبح حديث وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، محاولين البحث عن شيماء، مكتشفين في نهاية المهرجان انها ليست فتاة بل «بطة».

حيث ظهر الشاب في الكليب الغنائي، وهو يرتدي ملابس بسيطة بحثا عن شيماء تحت السيارات، قائلا من بين كلمات المهرجان: إرجعي متخافيش ، الشارع والحواري ماشي أنا مش داري، بقيت أقول مواويل.

وأثار قرار نقابة الموسيقيين حول منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم.



وتضمنت القائمة التي أعلنتها النقابة 19 مُطرباً ومؤدياً وهم حسن شاكوش وحمو بيكا وحسن أبوالروس، وشملت أيضاً: كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، وأبوليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ«فيلو»، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، فريق ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا.



وأعقب ذلك قرارا آخرً بإيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء، وقالت النقابة إن القرار جاء بسبب عدم امتثال أبوالروس لقراراتها الخاصة بالالتزام بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة، وتضمن القرار: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـحسن أبوالروس، عن العمل اعتباراً من 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة».