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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصيحة من فاتن حمامة.. كريم عبد العزيز يكشف سبب قلة ظهوره الإعلامي

صدى البلد

أقيم اليوم حوار مفتوح مع الفنان كريم عيد العزيز، ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد تكريمه في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتميز، حيث أدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي.


وقال كريم عبد العزيز عن قلة ظهوره الإعلامي: "بالفعل أنا مختفي،، ولكن أفضل ألا أتواجد علي الساحة إلا إذا كان لدى عمل جيد، وفي بداياتي قابلت الراحلة فاتن حمامة وقالتلي نصيحة “خليك في البيت ولو عندك ١٠ أفراح روح فرح واحد” فأخذت النصيحة ولم أظهر نهائيا".

 

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي


كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.


تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي

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