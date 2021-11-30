توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 30 /11 /2021

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

الحمل:



يوم مهم للغاية يجب عليك استثمار جميع الفرص في هذا اليوم، تطورات كثيرة في مجال العمل قد يشهد اليوم خلاف بينك وبين احد زملائك في العمل، انتبه لتصرفاتك، علاقتك بالشريك تشهد بعض التوتر

الثور:

الكثير من الأحداث يشهدها اليوم، تهدأ الأجواء في المحيط العملي، تحقق الكثير من الإنجازات التي تشعرك بالثقة بنفسك، تصرفاتك مع الشريك قد تشعل خلاف بينكما بسبب غيرتك الزائدة عن الحد

الجوزاء:

يشهد اليوم بعض التقلبات على كافة الأصعدة يوم مصيري يجب عليك اتخاذ قرارت حاسمة جدًا فيه، انت شخص ذكي وقادر على تجاوز جميع المشاكل، الأمور ستصبح افضل في العمل وحياتك بشكل خاص

السرطان:

يوم هادئ بامتياز، تحقق تقدم ملحوظ في العمل تصل إلى ما تطمح إليه، تشعر بالاطمئنان حول أحد أفراد عائلتك بعد تحسن صحته إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرًا، استمع لنصيحة صديقك المقرب ولا تهمل أي نصائح

الأسد:

يوم مريح جدًا، الأمور مطمئنة في العمل، تنجز اليوم الكثير من المهام التي كانت مؤجلة، تنتهي اليوم بعض الاضطرابات التي عايشتها في الفترة الماضي من يبحث عن الحب من مواليد برج الأسد سيجده الفترة المقبلة

العذراء:

تلتقي بعض الأصدقاء وتشعر بالراحة الكبيرة للخروج معهم، لا تتردد بإبداء رأيك في بعض الأمور في العمل، يجب ان توضح موقفك، قد تدفع مبلغ مالي على شراء شيء حلمت به كثيرًا سابقًا

الميزان:

تواجه اليوم بعض المشكلات التي تجعلك في حالة مزاجية غير جيدة، لا تتصرف باندفاع فيما يخص بعض المشاكل يجب عليك ان تكون هادئا في مواجهة بعض الأصدقاء، العائلة بحاجة لوجودك إلى جانبهم

العقرب:

يوم مميز على كافة الأصعدة، تعقد اتفاق مع أحد الأشخاص يثمر عن نتائج جيدة، انتبه لصحتك في الفترة المقبلة ولا تهمل بعض الإشارات، الأمور في العمل جيدة جدًا

القوس:

خفف من السلبية التي تشعر بها في الفترة الأخيرة، استمع لنصائح من حولك، حاول ان تنتبه لمستقبلك اكثر ولا تعاند تخوض الكثير من النقاشات الطويلة في هذه الفترة، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار

الجدي:

يوم مختلف عن الأيام الماضية تخرج اليوم من حالة الروتين التي عشتها في الأيام الماضية، هناك بعض العراقيل التي تواجهك في الفترة المقبلة لكنك تتمكن من حلها بشكل مميز، علاقتك مع الشريك تشهد بعض المشاكل

الدلو:

يشهد هذا اليوم الكثير من التغيرات، تتخلص اليوم من بعض الأعباء التي كانت تشعرك بالتوتر، تفكر في أخذ إجازة من اجل الاسترخاء خاصة بعد فترة من القلق والتوتر والضغوطات الكبيرة التي واجهتها في العمل

الحوت

تجني في هذا الفترة ثمار صبرك وعملك على الصعيد المهني، تحصل على مكافأة مالية أو منصب جديد في العمل فيما يحصل بعض مواليد برج الحوت على فرصة جديدة في العمل، لقاء رومانسية يجمعك بالشريك هذا اليوم