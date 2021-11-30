عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 30 /11 /2021

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه برجك

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

 الحمل:


يوم مهم للغاية يجب عليك استثمار جميع الفرص في هذا اليوم، تطورات كثيرة في مجال العمل قد يشهد اليوم خلاف بينك وبين احد زملائك في العمل، انتبه لتصرفاتك، علاقتك بالشريك تشهد بعض التوتر

 الثور:
الكثير من الأحداث يشهدها اليوم، تهدأ الأجواء في المحيط العملي، تحقق الكثير من الإنجازات التي تشعرك بالثقة بنفسك، تصرفاتك مع الشريك قد تشعل خلاف بينكما بسبب غيرتك الزائدة عن الحد

الجوزاء: 
يشهد اليوم بعض التقلبات على كافة الأصعدة يوم مصيري يجب عليك اتخاذ قرارت حاسمة جدًا فيه، انت شخص ذكي وقادر على تجاوز جميع المشاكل، الأمور ستصبح افضل في العمل وحياتك بشكل خاص

السرطان:
يوم هادئ بامتياز، تحقق تقدم ملحوظ في العمل تصل إلى ما تطمح إليه، تشعر بالاطمئنان حول أحد أفراد عائلتك بعد تحسن صحته إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرًا، استمع لنصيحة صديقك المقرب ولا تهمل أي نصائح

الأسد:
يوم مريح جدًا، الأمور مطمئنة في العمل، تنجز اليوم الكثير من المهام التي كانت مؤجلة، تنتهي اليوم بعض الاضطرابات التي عايشتها في الفترة الماضي من يبحث عن الحب من مواليد برج الأسد سيجده الفترة المقبلة

 العذراء:
تلتقي بعض الأصدقاء وتشعر بالراحة الكبيرة للخروج معهم، لا تتردد بإبداء رأيك في بعض الأمور في العمل، يجب ان توضح موقفك، قد تدفع مبلغ مالي على شراء شيء حلمت به كثيرًا سابقًا

الميزان:
تواجه اليوم بعض المشكلات التي تجعلك في حالة مزاجية غير جيدة، لا تتصرف باندفاع فيما يخص بعض المشاكل يجب عليك ان تكون هادئا في مواجهة بعض الأصدقاء، العائلة بحاجة لوجودك إلى جانبهم

العقرب:
يوم مميز على كافة الأصعدة، تعقد اتفاق مع أحد الأشخاص يثمر عن نتائج جيدة، انتبه لصحتك في الفترة المقبلة ولا تهمل بعض الإشارات، الأمور في العمل جيدة جدًا

القوس:
خفف من السلبية التي تشعر بها في الفترة الأخيرة، استمع لنصائح من حولك، حاول ان تنتبه لمستقبلك اكثر ولا تعاند تخوض الكثير من النقاشات الطويلة في هذه الفترة، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار

الجدي:
يوم مختلف عن الأيام الماضية تخرج اليوم من حالة الروتين التي عشتها في الأيام الماضية، هناك بعض العراقيل التي تواجهك في الفترة المقبلة لكنك تتمكن من حلها بشكل مميز، علاقتك مع الشريك تشهد بعض المشاكل

 الدلو:
يشهد هذا اليوم الكثير من التغيرات، تتخلص اليوم من بعض الأعباء التي كانت تشعرك بالتوتر، تفكر في أخذ إجازة من اجل الاسترخاء خاصة بعد فترة من القلق والتوتر والضغوطات الكبيرة التي واجهتها في العمل

الحوت
تجني في هذا الفترة ثمار صبرك وعملك على الصعيد المهني، تحصل على مكافأة مالية أو منصب جديد في العمل فيما يحصل بعض مواليد برج الحوت على فرصة جديدة في العمل، لقاء رومانسية يجمعك بالشريك هذا اليوم

توقعات الأبراج وحظك حظك اليوم برجك اليوم توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء ى برج الحمل

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 14 /11 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

مصرع مصري في الكويت إثر انفجار لغم

أول تعليق من حسن شاكوش بعد حفله في موسم الرياض.. فيديو

آخر وقت لقيام الليل وحكم صلاة الوتر أولا .. الإفتاء تحسم الجدل

اقتصاد الإمارات|التشريعات الجديدة أحدثت نقلة نوعية في تعزيز النموذج الاقتصادي

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات لأهداف مشروعة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ