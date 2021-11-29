مدير مستشفي عزل يكشف عن أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون

كشف الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس ،عن أعراض متحور كورونا الجديد "أوميكرون" مشيرا إلي أنها تتمثل في التعب الشديد وآلام عضلية خفيفة وسعال أو الشم وصعوبة في التنفس قائلا " نفس الأعراض ولكن أشد ".

وأكد مدير مستشفي العزل خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن اعراض كورونا تشابه نفس أعراض المتحور الجديد أوميكرون مع اتباع نفس بروتكول العلاج .

وأشار الدكتور أسامة أشرف الي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات من المتحور الجديد في مصر .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ان المستشفي مستعدة من حيث الأطباء والتمريض والأدوية والتجهيزات .

وشدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية ،مشيرا الي أن المتوقع حدوث تحورات لفيروس كورونا ، مؤكدا ان المتحور الجديد رصد في جميع ولايات جنوب أفريقيا .

وأوضح الدكتور أسامة أشرف، إنه يتم الآن دراسة المتحور الجديد وقدرته علي الانتشار ومدي قوته ومقاومته للقاحات.