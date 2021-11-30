مين يذاكر للعيال..ولي أمر: الأم طبعا.. وولية أمر: غياب الأب سبب فشل الابن

قال عمر بكري محاسب قانوني وولي أمر، إنه يؤيد متابعة الأم لـ مذاكرة الأبناء وليس الأب، قائلا:" أنا بخرج الساعة 6 الصبح وأرجع بليل مش هيكون فيه وقت عشان أذاكر للولاد".



وقال عمر بكري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة “ الحياة “، :” ممكن أذاكر للأطفال في يوم الإجازة بس”.

ومن جانبها قالت ماري الطوخي استشاري العلاقات النفسية والأسرية وولية أمر، إن سبب فشل الأطفال دراسيا هو غياب الأب عن المنزل، ويكون غيابه بسبب السفر او العمل او عدم تحمل المسؤولية ".

وأضافت ماري الطوخي:" نسبة المعلمين السيدات اكبر من المعلمين الرجال وهذا دليل على أن المرأة لديها قدرة على إيصال المعلومات بشكل أكبر للأطفال".

وتابعت ماري الطوخي :" الأم يكون لديها صبر أكبر من الأب وتكون قادرة على تنفيذ مهام كثيرة في نفس الوقت على عكس الرجل الذي لا يستطيع التركيز في أكثر من شيء في وقت واحد".



