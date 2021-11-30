ختام ملتقى التوظيف الـ22 لكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.. اليوم

تستمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في تنظيم اليوم الثاني على التوالي من الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية، ويعتبر اليوم الأخير للملتقى هذا العام .



ينعقد الملتقى في دورته الحالية بمشاركة أكثر من 35 جهة ومؤسسة و شركة وبنك ووزارت وهيئات، ويهدف لتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية، حيث يأتي في إطار توجه الكلية والتوجه العام للدولة نحو دعم شباب الخريجين بتوفير وظائف لائقة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وكذلك المساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، بما يؤهلهم لاستكمال مسارهم المهني مستقبلا، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة (رؤية مصر 2030) والحد من مشكلة البطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وقيادة المستقبل ونشر ثقافة العمل.

ويمثل ملتقى توظيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نافذة للطلاب والخريجين، للتعرف على احتياجات سوق العمل، من المهارات والقدرات المختلفة، كما يعد فرصة للطلاب والخريجين لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية من خلال برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الجهات المشاركة في الملتقى.