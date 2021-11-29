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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يلا نرجع اللى فات .. ديو غنائى جديد يجمع أحمد سعد وأصالة

أحمد سعد وأصالة
أحمد سعد وأصالة

نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى بمقطع فيديو مع الفنانة أصالة. 

وعلق أحمد سعد على الفيديو : “يلا نرجع اللى فات” قريبا جدا. وهو عبارة عن تعاون جديد يجع بين احمد سعد والفنانة اصالة من خلال أغنية لم يتم الاعلان عن اسمها. 

وكانت طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “الصورة”، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت أصالة، مقطع من الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلقت كاتبة: “أساتذة في صناعة النّجاح وهنّن أصدقاء كان إلهم علامات بمشواري.. الصّديق الغالي الفنّان الإماراتي الأصيل فايز السّعيد والشاعر المثقف الرّائع الأستاذ أنور المشيري وأغنيه تعبّر عن الحال الحالي واللي بتمنّى يبقى لآخر يوم بهالحياة .. بتمنّى تحبّوها متل ماحبيتها وتستمتعوا فيها”.

أغنية الصورة 

أغنية “الصورة” من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام راشد السعيد.

وحلت المطربة أصالة، ضيفة على الإعلامية أسما ابراهيم، في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت أصالة عن تفاصيل حياتها الشخصية وسبب انفصالها عن طارق العريان، كما ردت على الكثير من الشائعات التي كانت تطالها في الفترة الاخيرة.

كشفت المطربة أصالة، تفاصيل خلافها مع شقيقها الراحل أيهم، وسبب حزنها عليه بعد وفاته، قائلة:" اختلفت مع شقيقي لفترة مثل أي أشقاء بسبب ظروف أسرية، وخلافي مع شقيقي كان بسيط وكنت حزينة على وفاته بشكل كبير ".

وتابعت أصالة:" انا اتمتع بشخصية قوية وعنيدة ولا أحب ان انكسر وأحب الحياة وأكون قوية ومستقرة ".

كشفت المطربة أصالة، حقيقة ازدراء الدين الإسلامي بعد اقتباسها جزء من حديث نبوي في أغنية لها، قائلة:" ده كلام غريب وسوف أغني الأغنية بتاعتي في الأوبرا، يوجد أجمل وأرقى من الموسيقى ".

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