ميسي يقترب.. شاهد| كرتان ذهبيتان في حفل "البالون دور"

رصدت مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، رحلة انطلاق جائزة الكرة الذهبية التي تصدر عنها، تجاه قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك قبل انطلاق حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

وظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بنقل الكرة الذهبية، ظهور كرة ذهبية أخرى، وذلك بعد إعلان المجلة سلفًا عن وجود جائزتين مستحدثتين هذا العام.

وتشير التسريبات إلى أن الكرة الذهبية الثانية هي لجائزة أفضل مهاجم في العالم، وستمنح للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما سيتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويُعد ليفاندوفسكي أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية إضافة لـ ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجورجينيو.

وجاء ترتيب المراكز من المركز 11 لـ المركز 30 كالآتي: