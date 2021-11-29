ميسي يقترب.. شاهد| كرتان ذهبيتان في حفل "البالون دور"

رصدت مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، رحلة انطلاق جائزة الكرة الذهبية التي تصدر عنها، تجاه قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك قبل انطلاق حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.
وظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بنقل الكرة الذهبية، ظهور كرة ذهبية أخرى، وذلك بعد إعلان المجلة سلفًا عن وجود جائزتين مستحدثتين هذا العام.
وتشير التسريبات إلى أن الكرة الذهبية الثانية هي لجائزة أفضل مهاجم في العالم، وستمنح للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما سيتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
ويُعد ليفاندوفسكي أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية إضافة لـ ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجورجينيو.
وجاء ترتيب المراكز من المركز 11 لـ المركز 30 كالآتي:
- إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
- روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
- جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
- ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
- رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
- نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
- لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الأوروجواياني في المركز 17
- سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
- ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
- رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
- لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
- برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
- هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
- بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
- فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
- روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
- جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
- لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
- سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم