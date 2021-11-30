المتحدثة باسم منتدى شباب العالم تبرز أهميته ودوره في خدمة المجتمع

قالت سارة هشام المتحدثة باسم منتدي شباب العالم، إن أهمية المنتدي تكمن في تعزيز الخبرات بين الشباب.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عصر الشباب" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" نعرض خلال منتدي شباب العالم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأردفت:" منتدى شباب العالم يساعد ويفيد ويقدم أفكار مختلفة للشباب، كما أن الأفكار التي تخرج عن منتدى الشباب يتم تنفيذها".

ولفتت إلي أن الشباب الآن أصبح محافظين ومساعدين ونواب لوزراء ومحافظين، لتحقيق الاستفادة الممكنة لكل القدرات والكوادر، وهذا يساعد في كيف تسير الدولة إلى الأمام ، موضحة أن مسرح شباب العالم يقدم استعراضات مختلفة ويدخل التكنولوجيا في العروض التي يقدمها.