لطلاب الجامعات محظورات داخل لجان امتحانات الميد تيرم.. وخبير تربوي يوضح كيف يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

_خبير تربوي يوضح كيف يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات



_لطلاب الجامعات محظورات داخل لجان امتحانات "الميد تيرم"



يسعي طلاب الشهادة الثانوية من أجل تحقيق أحلامهم، لذا تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2021-2022 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة ايضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب.

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان للأسرة دور فعال ومهم بالنسبة للطلاب من حيث رفع الضغط النفسي للطلاب وضع أجواء مناسبة للمذاكرة ومراجعة المناهج مشيرا الي افضل وقت للمذاكرة بعد الفجرة مباشرة حيث السكينة والهدوء .

وأوضح الخبير التربوي، أن من أهم عوامل نجاح وتفوق طلاب الثانوية هو العامل النفسي الذي يعد من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة الثانوية العامة، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم .

ووجه أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة :

_ ذاكر أولا بأول.

_ ابتعد عن الهاتف.

_ ظبط مكان مذاكرتك.

_. أهتم بتنظيم وقتك.

_ البعد عن السوشيال ميديا.

_ اعتني بصحتك.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم انطلاق امتحانات الميدترم يوم السبت الموافق 4 ديسمبر بكلية الزراعة.

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد مدة امتحانات الميدترم وهي نصف ساعة منوها أنه لا يسمح بدخول الطلاب غير المقيدين على نظام ums .

وشدد الدكتور احمد جلال علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الميدترم ومؤكدا أنه لن يسمح بدخول الطلاب بدون اثبات تلقي لقاح كورونا .

وأشار عميد كلية زراعة أنه تم تخصيص أماكن للطلاب الغير حاصلين على لقاح كورونا لتطعيمهم بشكل فوري .

وأشار الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة ان حضور الطلاب امتحانات الميدترم مربوط بحصول الطالب علي لقاح كورونا.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه يام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل صارم ومرخصين إلزام جميع الطلاب والعاملين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .

محاذير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة جامعة عين شمس

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- القيام بأي تصرفات تمثل اخلالا بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الاجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

- ضرورة اثبات ما يفيد بتلقي لقاح كورونا

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الميدتيرم»

- موبايل

- تابلت

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها

- ساعة يد ذكية

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تجري امتحانات الميدترم ، وسط اجراءات احترازية مشددة لافتا ان شكل الامتحانات بالشكل التقليدي .

وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن التطعيم بلقاح كورونا مستمر فى الكلية منذ تم الاعلان عنه ، لافتا إلى أنه قد اوشكنا علي الانتهاء من كافة الطلاب بتطعيم الطلاب بلقاح كورونا .

وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم .

ولفت إلى أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية

وتابع من المنتظر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول في شهر يناير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بأنه لن يسمح بدخول الامتحانات بدون شهادة التطعيم .

كما بدأ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عين شمس، برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع ، في تنفيذ برنامجه السنوي لحملات التوعية بالمدارس والتي تستهدف نشر الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي والسلوكي في مختلف المجالات، لطلاب مدارس الإدارات التعليمية بالمجتمع الخارجي المحيط بالجامعة ، وذلك تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون القطاع و بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.



تأتي حملات التوعية في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة ، والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع التي تقوم بدور فاعل في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 من خلال ما تنفذه من برامج مختلفة في خدمة المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.



هذا وتحرص جامعة عين شمس ، على تفعيل برنامج حملات التوعية بالمدارس بمشاركة أساتذة الجامعة بمختلف التخصصات لطلاب مدارس ثمان إدارات تعليمية على مستوى محافظة القاهرة هي ( إدارة الوايلي التعليمية ،إدارة النزهة ،إدارة مصر الجديدة، إدارة عين شمس، إدارة الزيتون، إدارة شرق مدينة نصر ، إدارة التجمع ،إدارة حدائق القبة).



ويتم تقديم حملات التوعية لطلاب المدارس الابتدائية و الإعدادية والثانوية ، فضلاً عن توجيه حملات توعية لأولياء الأمور و المدرسن والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.



وتشمل ندوات التوعية موضوعات متنوعة ففي المجال الصحي تقدم ندوات حول " الوقاية من فيروس كورونا وتحوراته ، الإسعافات الأولية، التوعية بالأمراض المزمنة، التوعية بالتغذية السليمة، النظافة الشخصية والبيئية، أضرار التعامل مع الباعة الجائلين " ، أما في المجال الثقافي والاجتماعي فتعقد ندوات حول مشكلات المراهقة ما تتطلبه هذه المرحلة وكيفية التغلب عليها ، الاستخدام الآمن للإنترنت، التعلم عن بعد وأثره على العملية التعليمية، الصحة النفسية للطلاب، كيفية التواصل ولغة الحوار مع الآخرين، التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، كيفية نعامل أولياء الأمور مع طلاب مدارس التربية الفكرية، ضبط السلوكيات والانفعالات في المجتمع المدرسي، البدائل التربوية لأساليب العقاب..



وفي المجال المهاري تتناول الندوات موضوعات " القدرة على تحديد الهدف لمستقبل مهني جيد، تنمية مهارات التفكير الابتكاري، الطموح والابداع في العمل، إعادة تدوير المخلفات، الاستذكار الجيد لدى الطلاب" .