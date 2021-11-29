كريستيانو رونالدو يحتل المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية

احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز السادس في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية « بالون دور».

وكشفت مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، عن أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور”.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز السادس، متفوقًا على محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري الذي احتل المركز السابع متفوقًا على كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثامن.

وجاء ترتيب المراكز من المركز 6 لـ المركز 30 كالآتي: