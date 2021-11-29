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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يحتل المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز السادس في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية « بالون دور».

وكشفت مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، عن أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور”.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز السادس، متفوقًا على محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري الذي احتل المركز السابع متفوقًا على كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثامن.

وجاء ترتيب المراكز من المركز 6 لـ المركز 30 كالآتي:

  • كريتسيانو رونالدو  مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في المركز 6
  • محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز 7
  • كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي في المركز 8
  • كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المركز 9
  • جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي في المركز 10
  • إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
  • روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
  • جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
  • ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
  • رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
  • نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
  • لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الأوروجواياني في المركز 17
  • سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
  • ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
  • رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
  • لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
  • برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
  • هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
  • بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
  • فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
  • روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
  • جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
  • لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
  • سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم
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