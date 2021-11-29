مشروعك .. تفاصيل مبادرة تخلق فرص عمل جديدة للشباب

كشف المهندس ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف علي مبادرة مشروعك، تفاصيل المبادرة ودورها في دعم الشباب.

وقال عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عصر الشباب" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" المبادرة معنية لدعم الشباب وتوثيق العلاقة بين الجهة المحلية والشباب الذين يرغبون بعمل مشروعات صغيرة من خلال توفير تمويل ملائم.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية:" الهدف من المبادرة هو توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسرة، وبالتالي منع التيارات المتطرفة من استقطاب الشباب".

وأكمل:" المبادرة متواجدة في 260 فرعا على مستوى الجمهورية، وتم تمويل الشباب بقيمة 21,5 مليار جنيه، وتمكنا من توفير 185 ألف مشروع وفرص العمل".