العليا للفيروسات: لا توجد طريقة للتفرقة بين أعراض كورونا والأنفلونزا.. فيديو

كشف الدكتور محمد خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بـ"التعليم العالي" أن التفرقة بين أعراض إصابات الانفلونزا الموسمية وكورونا صعبة ليس فقط بين المواطنين حتى بين الأطباء نفسهم قائلاً :«الأطباء حتى الآن يتلخبطوا بين كورونا والأنفلونزا، حيث إن أعراض كورونا متشابهة جدًا مع الأنفلونزا خاصة متحور " دلتا " مثل سيلان الأنف والصداع وحرقان في الأنف ، ولذلك كنا نشتبه في الاصابة بكورونا بنسبة 1% و99% بالانفلونزا ».

وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ، أنه لا يوجد طريقة للتفرقة بين كورونا والأنفلونزا من الأعراض فقط قائلاً : بعض المرضى بيروحوا يعملوا أشعة مقطعية من تاني أو تالت يوم بعد الإصابة وهذا خطأ لأن الإصابة بكورونا لو نزلت على الرئة لا تظهر إلا في اليوم الخامس وقد يلجأ البعض لاجراء مسحة وتظهر سلبية، وقد تكون هناك إصابة فنحو 37% من المسحات نكون سلبية كاذبة " "

لكنه وجه رسالة للمواطنين قائلاً : " من يصاب بأعراض الأنفلونزا يعتبر نفسه مصاب بكورونا حتى يثبت العكس".

وحول إمكانية الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية في الوقت الراهن قال : " يفضل الحصول على لقاح الأنفلونزا في شهر أكتوبر.. ولكن يمكن الحصول عليه الآن لان موسم الانفلونزا مستمرة في موسمها من أكتوبر إلى إبريل .

ووجه التحية لوزارة الصحة على قرار تطعيم الأطفال من سن 12 سنة إلى 15 سنة قائلاً : " قرار حكيم خاصة أن بعض البلاد بدأت في تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات.