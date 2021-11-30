خالد قاسم يكشف تفاصيل افتتاح 13 مركزا تكنولوجيا مطورا بمراكز محافظة كفرالشيخ

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل افتتاح 13 مركزا تكنولوجيا مطورا بمراكز محافظة كفر الشيخ.

وقال خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" افتتاح المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ يهدف لتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة..



وتابع خالد قاسم :" الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية علي رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وأكد متحدث التنمية المحلية، علي أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع عَلِي أرض المحافظة .