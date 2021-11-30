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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب شقيقها المتوفى..عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء شديد على الهواء..فيديو

عايدة رياض
عايدة رياض

 قالت الفنانة عايدة رياض، إنها مسؤولة عن تربية ابنة شقيقها، مضيفة:" شقيقي توفى منذ عام وانا مربية بنته منذ انا كانت عمرها 10 شهور وعمرها حاليا 8 سنوات ".


ودخلت عايدة رياض  في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي “، في نوبة بكاء على الهواء ، وذلك عندمنا تذكرت رحلة مرض شقيقها قبل وفاته، قائلة :” تعبت في فترة تعب شقيقي قبل وفاته وكان جميل ".
 

وتابعت عايدة رياض:"  شقيقي كان عنده نوع من أنواع سرطان الدم وعملنا له زرع نخاع  "، مضيفة :" ربنا يرحمه ".

 

وأكملت عايدة رياض:"   ابنته مايا حاجة حلوة في حياتي ، وشقيقي مات صغير في السن"، مضيفة :" مايا متواجدة مع والدتها وتتواصل معي كل أسبوع ".

 

وفي سياق متصل علقت الفنانة عايدة رياض عن واقعة الفنان رشوان توفيق مع أبناؤه، قائلة:"  ما حدث مع الفنان رشوان توفيق مفاجأة بالنسبة لي واستغربت من هذا الأمر  وده راجل زي النسمة وراجل حنين وأكيد هو شخصية جيدة مع أبنائه ".
 

عايدة رياض بكاء اخبار الفن اخبار التوك شو عايدة

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