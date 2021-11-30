بسبب شقيقها المتوفى..عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء شديد على الهواء..فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها مسؤولة عن تربية ابنة شقيقها، مضيفة:" شقيقي توفى منذ عام وانا مربية بنته منذ انا كانت عمرها 10 شهور وعمرها حاليا 8 سنوات ".



ودخلت عايدة رياض في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي “، في نوبة بكاء على الهواء ، وذلك عندمنا تذكرت رحلة مرض شقيقها قبل وفاته، قائلة :” تعبت في فترة تعب شقيقي قبل وفاته وكان جميل ".



وتابعت عايدة رياض:" شقيقي كان عنده نوع من أنواع سرطان الدم وعملنا له زرع نخاع "، مضيفة :" ربنا يرحمه ".

وأكملت عايدة رياض:" ابنته مايا حاجة حلوة في حياتي ، وشقيقي مات صغير في السن"، مضيفة :" مايا متواجدة مع والدتها وتتواصل معي كل أسبوع ".

وفي سياق متصل علقت الفنانة عايدة رياض عن واقعة الفنان رشوان توفيق مع أبناؤه، قائلة:" ما حدث مع الفنان رشوان توفيق مفاجأة بالنسبة لي واستغربت من هذا الأمر وده راجل زي النسمة وراجل حنين وأكيد هو شخصية جيدة مع أبنائه ".

