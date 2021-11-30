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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

الأهلي
الأهلي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن القرارات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، بشأن قرار عدم اعتماد منصب العامري فاروق نائب رئيس النادي.


وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "غير صحيح رفض النادي الأهلي استلام خطاب اللجنة الأولمبية بعدم اعتماد فوز العامري فاروق".


وأضاف: "اللجنة الأولمبية هي الجهة المفوضة بالإشراف على الانتخابات، وأرسلنا لها خطابات تفيد وجهة نظر الأهلي، ولم نطلب اعتماد التشكيل، لأننا لم نحل على صورة من المحضر الانتخابي حتى الآن".


وأكمل: "طلبنا من هيئة قضاء الدولة صورة من المحضر الانتخابي. وأرسلنا خطاب للجنة الأولمبية لأن ما أرسلوه إلينا ليس طبيعيًا، وطالبنا باعتماد منصب نائب الرئيس بشكل قانوني، في ظل توافر جميع شروط المواد المذكورة".


وواصل: "الخطوة التالية هي أن يستقر النادي الأهلي بانعقاد المجلس بغض النظر عن الهيكل التي أرسلته لنا اللجنة الأولمبية، ولكن يجب أن يتم احترام سلطة الجمعية العمومية".


وشدد: "الأهلي يعبر عن إجراءات قانونية منضبطة، وليس وجهة نظر في أزمة العمري فاروق".
وأشار: "أحد نجاحات النادي الأهلي أنه يتمتع بالمبادئ والقانون، وهذا ما حدث عندما حصلنا على جائزة محمد بن راشد".


وأردف: "ننتظر الردود الرسمية من هيئة قضايا الدولة ووزارة الرياضة".


وعن إقامة كأس العالم للأندية أثناء أمم إفريقيا، علق: "محمود الخطيب كان حريصا على الاجتماع بلجنة الكرة، وتم اعداد 3 خطابات الأول سيتم إرساله لـ الاتحاد المصري لكرة القدم نطالب من خلاله المساندة، والثاني يتم إرساله للفيفا ونطالب به بالحصول على الفرص المتساوية مثل باقي الفرق، خاصة وأن الاتحاد الدولي يعلم قيمة الأهلي في هذه البطولة، الخطاب الثالث تم إرساله للاتحاد الإفريقي خاصة مع مشاركة لاعبينا مع المنتخبات".


وعن شركة الأهلي"هدف شركة الأهلي لها فلسفة واضحة وهي إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي في جميع المراحل السنية، وتطوير كل شيء، سواء الرعاية الرياضية، أو الترخيص للعلامة التجارية، أو الحقوق الرقمية أو البث الفضائي".


واستكمل"لديها مهمتين رئيسيتين، وهما الحفاظ على ريادة النادي الأهلي في جميع البطولات وهي الفوز بها، وسيتحول الأهلي لـ مؤسسة تستهدف الربح بعد إنشاء شركة الكرة".


واختتم "ندرس بديل حسام غالي في شركة الكرة بالنادي الأهلي، وهذا الأمر يخص مجلس الإدارة فقط".

الأهلى العامري فاروق النادي الأهلي اللجنة الاولمبية سعد شلبي

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