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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 27 16
الإسكندرية 24 15
وادى النطرون 28 16
طنطا 27 16
شبين الكوم 27 16
دمنهور 28 16
بلطيم 25 16
مطروح 22 15
السلوم 22 14
سيوة 25 14
بورسعيد 25 16
دمياط 25 16
الزقازيق 27 16
المنصورة 27 16
الاسماعيلية 29 14
السويس 29 16
العريش 26 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 16
نخل 32 11
نويبع 32 16
طابا 30 17
كاترين 26 11
الطور 30 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 31 18
مرسى علم 31 18
الفيوم 30 14
بنى سويف 30 14
المنيا 30 14
أسيوط 31 15
سوهاج 32 15
قنا 33 15
الأقصر 34 16
أسوان 35 16
ادفو 35 16
أبوسمبل 33 15
الوادى الجديد 35 14
شلاتين 32 19
ابو رماد 32 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 28 20

حالة الطقس درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

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