منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

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انتشرت أنباء جديدة عن أول شخص أصيب بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في بريطانيا، والأماكن التي زارها من بينها مطعم وكنيسة.



حذرت السلطات البريطانية الأشخاص الذين ذهبوا إلى مطعم كنتاكي أو مجمع الكنيسة في بلدة إسيكس الأسبوع الماضي بإجراء فحص لمتحور كورونا Omicron.

فبعد تسجيل 3 حالات من أوميكرون في عدد من البلاد أولها جنوب أفريقيا، يخشى العالم أنه "أسوأ متحور من فيروس كورونا حتى الآن".

وطالبت السلطات البريطانية الموظفين، الزبائن وعمال التوصيل الذين كانوا في مطعم كنتاكي في Brentwood High Street في نفس الوقت الذي تواجد به المصاب إجراء اختبار بي سي آر PCR للتأكد من عدم التقاط الفيروس.

بالإضافة إلى جميع من حضروا كنيسة الثالوث في بيلجريمس هاتش، برينتوود في 21 نوفمبر الماضي.