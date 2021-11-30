الرفال المصرية والميراج أبرزهم| صدى البلد في جناح "داسو" الفرنسية بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتجول موقع صدى البلد داخل جناح "داسو رافال" الفرنسية، والتي تقوم بإنتاج أشهر الطائرات العالمية كـ "الميراج - الرفال"، حيث تزين الجناح الخاص بالشركة الفرنسية العملاقة بالطائرات الرفال والميراج المصرية، كذلك طائرات فالكون المدنية.

والطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار .

و "الرافال" هي مقاتلة من الجيل الرابع ++ ، وهي متعددة المهام، وتستطيع القيام بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية، وتستطيع أن تقوم بمهام الدفاع الجوي والتفوق الجوي والإسناد الجوي والقصف الجوي الدقيق، بالإضافة إلي أنها تستطيع الهجوم على القطع البحرية ، كما أنها تمتلك ميزة البصمة الرادارية المنخفضة بخلاف البصمة الحرارية المنخفضة جدا.

كما أن الطائرة تمتلك الأنظمة الإلكترونية والملاحية المتطورة، مما يعطيها قدرة الهجوم الصامت والقيام بعمليات إسكات الدفاعات الجوية واختراق العمق المعادي بفضل منظومة الحرب الإلكترونية.

السيسي يستقبل رئيس شركة "داسو"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، علي هامش معرض إيديكس، "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"، حيث تناول اللقاء جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

تعاقد مصر على 30 طائرة جديدة

أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي لها في الثالث من مايو 2021، عن توقيع مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

وكانت مصر وفرنسا أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

تاريخ التعاون العسكري بين مصر وفرنسا

يرجع تاريخ التعاون العكسري بين مصر وفرنسا إلي السبعينات والثمانينات ؛ حيث كانت مصر من أوائل الدول التي قامت بتشغيل طائرات "الميراج 5" و "الميراج 2000" ؛ كذلك طائرات التدريب "ألفا جيت" ومروحيات "الجازيل".

وكانت النقلة النوعية الثانية للعلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا كانت في الخامس عشر من شهر فبراير عام ٢٠١٥ ، حيث تم توقيع عقد مع الجانب الفرنسي لتوريد 24 طائرة حربية مقاتلة من طراز «رفال» من الجيل الرابع «++»، كما وقعت مصر عقد جديد أعلنت القوات المسلحة المصرية عنهُ في مايو ٢٠٢١؛ بتوريد ٣٠ طائرة رافال جديدة لمصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح أمس، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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