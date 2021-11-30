أخبار التعليم | عقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم باتحاد طلاب الجامعات.. محمد صبحي متحدثا في ندوة عين شمس التثقيفية عن الانتماء والولاء للوطن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. "مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة بألسن عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"

ختام ملتقى التوظيف الـ22 لكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة.. اليوم

تستمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في تنظيم اليوم الثاني على التوالي من الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية، ويعتبر اليوم الأخير للملتقى هذا العام .

12 ديسمبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

محمد صبحي متحدثا.. جامعة عين شمس تنظم ندوة تثقيفية عن "الانتماء والولاء للوطن"

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، ندوة بعنوان " الانتماء والولاء للوطن" ، فى إطار الموسم الثقافى بجامعة عين شمس .

عقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم باتحاد طلاب الجامعات على مستوى الكليات.. اليوم

تعقد الجامعات اليوم الثلاثاء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ، ومن ثم تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.



أخلاقيات البحث العلمي دورة تدريبية بجامعة حلوان

ومن هذه الدورات يطلق المركز يومى الثلاثاء و الاربعاء الموافقين 14 ، 15 ديسمبر فى إخلاقيات البحث العلمي و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة 5 مسائى حتى 10 مساء .