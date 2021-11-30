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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم باتحاد طلاب الجامعات على مستوى الكليات.. اليوم

صدى البلد

تعقد الجامعات اليوم الثلاثاء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ، ومن ثم تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.
 


وكانت قد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب الترشح للانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 18 نوفمبر ، بينما تم إعلان الكشوف المبدئية 21 نوفمبر، وبدأت الجامعات في تلقي طلبات الطعون أول أمس ، ثم فحص الطعون أمس23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد اليوم 24 نوفمبر

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وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.
ويهدف إلى تحقيق ما يلي:
تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.
بث الروح الجامعية بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات.
نشر وتشجيع تكوين الأسر الطلابية.
تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع.
تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.
إكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الجامعات

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